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2020-03-12 وظيفة شاغرة على بند الأجور في جامعة المؤسس متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت الإدارة العامة للموارد البشرية بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة شاغرة للرجال، بمسمى “مشغل آلات مكتبية”، على بند الأجور فئة (د) ذات الرقم (84)، وترغب الإدارة إشغالها بمواطن سعودي عن طريق المسابقة الوظيفية، وذلك وفقاً للشروط التالية: – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. – أن يكون حسن السيرة والسلوك. – أن يكون لائقاً طبياً. Advertisements – أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة كحد أعلى. – أن تكون لديه القدرة على استخدام الحاسب الآلي وبرامج (Microsoft Office). – أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 25 عاماً. – الالتزام بالزي السعودي الرسمي. وأوضحت الإدارة أن التقديم سوف يبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 20 رجب 1441هـ،ويستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 22 رجب 1441هـمن الساعة 9:00 صباحاً وحتى 11:00 صباحاً، بمبنى الإدارة العامة الدور الثاني الإدارة العامة للموارد البشرية- قسم التوظيف. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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