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#وظائف شاغرة للجنسين في نسما القابضة
لحملة شهادات الثانوية العامة
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الشركة الوطنية نسما القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف أمنية وإدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادات الثانوية العامة، أو ما يعادلها؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة لها “نما للشحن” في كل من الرياض، والخبر.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– حارس أمن (الرياض).
– موظف استقبال (للنساء/ الخبر).
وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 مايو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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