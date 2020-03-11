وظائف صحية شاغرة في مستشفى قوى الأمن

2020-03-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن برنامج مستشفى قوى الأمن بالرياض، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس ودرجة الماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف تمريض: درجة البكالوريوس في تخصص علوم التمريض.

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– صيدلي: درجة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.

– أخصائي أول أشعة: درجة الماجستير في تخصص التصوير الإشعاعي.

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020م.

وأفادت إدارة المستشفى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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