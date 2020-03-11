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2020-03-11 #وظائف شاغرة لدى شركة تطوير التعليم متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمدينة ساند للتربية الخاصة في منطقة مكة المكرمة. وأبرزت الشركة أن الوظائف المتاحة على مسمى: – أخصائي علاج وظيفي: درجة البكالوريوس في تخصص العلاج الوظيفي. Advertisements – أخصائي النطق والتخاطب: درجة البكالوريوس في تخصص أمراض النطق واللغة. – وكيل مدرسة: درجة البكالوريوس في تخصص تربية خاصة. وأوضحت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مارس 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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