وظائف شاغرة بشركة النهدي في 8 مدن

2020-03-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة النهدي الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (12) وظيفة شاغرة للسعوديين، على مسمى “كابتن توصيل طلبات”؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في المدن التالية: (جدة، والمدينة المنورة، والدمام، والجبيل، وينبع، والخبر، والأحساء، وحفر الباطن).

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وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة فأعلى، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يونيو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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