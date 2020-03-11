- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم #وظائف شاغرة بشركة النهدي في 8 مدن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
#وظائف شاغرة بشركة النهدي في 8 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة النهدي الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (12) وظيفة شاغرة للسعوديين، على مسمى “كابتن توصيل طلبات”؛ وذلك للعمل بفروع معارض الشركة في المدن التالية: (جدة، والمدينة المنورة، والدمام، والجبيل، وينبع، والخبر، والأحساء، وحفر الباطن).
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة لحمَلة شهادة الثانوية العامة فأعلى، ولا يشترط وجود خبرات سابقة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يونيو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر #وظائف شاغرة بشركة النهدي في 8 مدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.