وظائف شاغرة في مدينة الملك سعود الطبية

2020-03-11

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت مدينة الملك سعود الطبية بالرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

وأبرزت المدينة الطبية، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي تمريض.

Advertisements

. أخصائي غير طبيب- تخدير (عدد 4 وظائف).

. أخصائي غير طبيب- تقنية القلب/ قسطرة قلبية.

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 مايو 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر