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#وظائف شاغرة في البنك السعودي الفرنسي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.
وأبرزت إدارة البنك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مدير الحوكمة الشرعية.
. أخصائي أول مخاطر التكنولوجيا.
. مدير حلول تمويل التجارة.
. مسؤول المعاملات المصرفية.
. مساعد مدير- المعاملات المالية.
. مدير أول التعلم والتطوير.
. مدير التدقيق.
وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 مايو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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