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#وظائف شاغرة للجنسين بمجموعة الراشد في 4 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الرياض، وجدة، والدمام، والخبر.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– محاسب (عدد 3 وظائف/ الخبر).
– مسؤول السلامة (عدد وظيفتين/ الرياض، والدمام).
– موظف إداري (عدد وظيفتين/ الرياض، وجدة).
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 11 مارس 2020م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 11 يونيو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من: (هنا).
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