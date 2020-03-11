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#وظائف شاغرة لدى هيئة الإحصاء
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.
وأبرزت الهيئة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مدير إدارة المشتريات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة).
– مسؤول مشتريات: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (المالية، أو المحاسبة)، أو أي مجال ذي الصلة.
– مراسل: شهادة الثانوية العامة أو الدبلوم في تخصص إداري ذي الصلة.
وأوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 11 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 مارس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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