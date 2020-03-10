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2020-03-10 #وظائف شاغرة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، عن توفر عدد (7) وظائف إدارية شاغرة للرجال، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية: – إداري: درجة البكالوريوس في تخصصات: (تقنية المعلومات، إدارة عامة). Advertisements – مراقب جودة (عدد 6 وظائف): الدرجة الجامعية في تخصص علوم القرآن. وبينت إدارة المجمع أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني، والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 رجب 1441هـ. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن الشروط المطلوبة، الدخول على الرابط التالي: (هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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