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2020-03-10 وظائف للرجال والنساء بـ الهيئة العامة للمنافسة لحملة شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الهيئة العامة للمنافسة GAC عن توفر وظائف تقنية شاغرة في مدينة الرياض بمسمى وظيفي – رئيس قسم الشبكات والبنية التحتية – لحملة شهادة البكالوريوس في علوم الحاسب وذلك حسب التفاصيل والشروط والمعلومات التالية: الوظائف الشاغرة :- – رئيس قسم الشبكات والبنية التحتية Advertisements شروط التقديم :- – درجة البكالوريوس في علوم الحاسب أو هندسة الحاسب أو مجالات مماثلة. – خبرة مهنية 8+ سنوات في مجالات ذات الصلة منها 3 سنوات في دور إداري. – مهارات الاتصال وتقديم التقارير. – العمل تحت الضغط والوفاء بالمواعيد النهائية. مهام الوظيفة :- – تصميم ومراقبة الشبكة لضمان توافر الاتصال بين جميع التحويلات والجهات الحكومية الأخرى. – تطبيق التكوين والإعدادات اللازمة لتبادل التطبيقات والأنظمة وتشغيلها بأعلى أداء ممكن. – مراقبة وجدولة نظم النسخ الاحتياطي ، والترقيات ، والصيانة الوقائية ، واستبدال الأجهزة ، واستكشاف الأخطاء وإصلاحها ، ومراجعة السجلات. – إدارة البنية التحتية لأنظمة تشغيل المؤسسات. – تحليل نظم شبكة تقنية المعلومات وضمان الامتثال للمعايير وأفضل الممارسات. رابط التقديم :- – عبر موقع linkedin: اضغط هنا تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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