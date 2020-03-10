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2020-03-10 وظائف لدى مجموعة مستشفيات المانع متابعات الخليج 365 - الشرقية أعلنت مجموعة مستشفيات المانع العامة بالمنطقة الشرقية عن توفر وظائف صحية شاغرة ، من جميع الجنسيات في جميع الفروع ، وفق التفاصيل التالية: – الوظائف:

1 – ممرضين

2 – ممرضات

3 – أخصائيين

4 – فنيين Advertisements – للتقديم: ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي ( [email protected] ) – تفاصيل أكثر من خلال الرابط ( اضغط هنا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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