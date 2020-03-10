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وظائف لدى مجموعة مستشفيات المانع
متابعات الخليج 365 - الشرقية
أعلنت مجموعة مستشفيات المانع العامة بالمنطقة الشرقية عن توفر وظائف صحية شاغرة ، من جميع الجنسيات في جميع الفروع ، وفق التفاصيل التالية:
– الوظائف:
1 – ممرضين
2 – ممرضات
3 – أخصائيين
4 – فنيين
– للتقديم: ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني التالي
( [email protected] )
– تفاصيل أكثر من خلال الرابط ( اضغط هنا ).
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