وظائف شاغرة : برواتب مجزية| وظائف خالية بشركة روكسي للمنتجات المعدنية والبلاستيكية لجميع المؤهلات

تعلن شركة روكسي للمنتجات المعدنية والبلاستيكية 29 شارع مراد بك – ميدان الإسماعيلية بمصر الجديدة، عن فتح باب التعيين لشغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات، برواتب مجزية لجميع المؤهلات، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف كالتالي:-

وظائف شركة روكسي للمنتجات المعدنية والبلاستيكية

مطلوب عدد 3 محاسب بكالوريوس تجارة، يشترط خبرة سنة وأن لا يزيد السن عن 30 سنة. مطلوب عدد 8 مراقب إنتاج، ويشترط مؤهل عالي، براتب 2700 جنية. مطلوب عدد 5 مراقب جودة، مؤهل عالي، خبرة سنة ولا يزيد السن عن 35 سنة، براتب 2500 جنية بالإضافة إلى حوافز. مطلوب عدد 10 مندوب مبيعات، للعمل بوجه بحري، مؤهل متوسط، ويشترط أن لا يزيد السن عن 40 سنة، والراتب حسب الخبرة. مطلوب عدد 5 سائق، مؤهل متوسط، براتب 2700 جنية بالإضافة إلى بدلات. مطلوب عدد 7 مراقب إنتاج مؤهل عالي ومتوسط، براتب 2700 جنية بالإضافة إلى بدلات وحوافز. مطلوب عدد 10 مندوب خدمة عملا، مؤهل متوسط، يشترط خبرة، للعمل بفروع الشركة بسوهاج و أسيوط و إسماعيلية، السن لا يزيد عن 35 سنة، براتب 2500 جنية بالإضافة إلى بدل انتقالات. مطلوب عدد 30 عامل إنتاج ولا يشترط مؤهل، لا يزيد السن عن 40 سنة، براتب 2500 جنية بالإضافة إلى حوافز.

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المزايا وطرق التقديم لشغل الوظائف

توفر الشركة للراغبين تأمينات اجتماعية وطبية وحوافز وبدلات وسكن للمغتربين وتوفير وسائل مواصلات، ولمن يرغب يرجى التواصل مع الشركة بالاتصال بالأرقام التالية: 01022836477 – 01068222105 – 01029900632