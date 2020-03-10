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2020-03-10 الجمارك السعودية تعلن عن توفر وظيفة إدارية شاغرة بمسمى مدير إدارة مكتب إدارة المشاريع التقنية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الجمارك السعودية عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى ( مدير إدارة مكتب إدارة المشاريع التقنية ) ، وفق التفاصيل التالية : – مهام الوظيفة Advertisements يقوم بإدارة مكتب إدارة المشاريع التقنية وحوكمة محفظة البرامج والمشاريع وضمان متابعة تخطيط وتنفيذ المشاريع وفق الخطة والتكلفة والجودة المتفق عليها. – المهارات والمؤهلات 10 + سنة من الخبرة على مستوى عال في إدارة مشاريع تقنية المعلومات.

خبرة 3 سنوات في مشاريع التحول الرقمي.

إدارة المشروع / البرنامج وتخطيط المهارات والخبرات

القدرة على إدارة مجموعة من أنواع المشاريع والمبادرات التجارية المعقدة وبرامج التغيير

وجود خبرة في منهجية عالمية لتسليم المشاريع في المنظمة، وتنفيذها

فهم معمق لأطر وأدوات إدارة الأداء والمشاريع الرائدة.

حاصل على شهادة إدارة المشاريع PMP – للتقديم من خلال الرابط ( اضغط هنـا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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