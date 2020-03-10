وظائف

الجمارك السعودية تعلن عن توفر وظيفة إدارية شاغرة

0 نشر
Almowaten 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم الجمارك تعلن عن توفر وظيفة إدارية شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-10

الجمارك السعودية تعلن عن توفر وظيفة إدارية شاغرة

بمسمى مدير إدارة مكتب إدارة المشاريع التقنية

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الجمارك السعودية عن توفر وظيفة شاغرة بمسمى ( مدير إدارة مكتب إدارة المشاريع التقنية ) ، وفق التفاصيل التالية :

– مهام الوظيفة

Advertisements

يقوم بإدارة مكتب إدارة المشاريع التقنية وحوكمة محفظة البرامج والمشاريع وضمان متابعة تخطيط وتنفيذ المشاريع وفق الخطة والتكلفة والجودة المتفق عليها.

 – المهارات والمؤهلات

  • 10 + سنة من الخبرة على مستوى عال في إدارة مشاريع تقنية المعلومات.
  • خبرة 3 سنوات في مشاريع التحول الرقمي.
  • إدارة المشروع / البرنامج وتخطيط المهارات والخبرات
  • القدرة على إدارة مجموعة من أنواع المشاريع والمبادرات التجارية المعقدة وبرامج التغيير
  • وجود خبرة في منهجية عالمية لتسليم المشاريع في المنظمة، وتنفيذها
  • فهم معمق لأطر وأدوات إدارة الأداء والمشاريع الرائدة.
  • حاصل على شهادة إدارة المشاريع PMP

– للتقديم من خلال الرابط ( اضغط هنـا ).

تابعنا على caec421808.jpg تواصل معنا علىd00aa4d9a6.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجمارك السعودية تعلن عن توفر وظيفة إدارية شاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا