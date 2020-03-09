وظائف شاغرة لدى البنك السعودي الفرنسي

2020-03-09

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

وأبرزت إدارة البنك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس تنفيذ أمن تقنية المعلومات.

– كبير مسؤولي مخاطر ومراقبة العمليات.

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– مدير تنفيذ تقنية أمن المعلومات.

– مدير مبيعات إدارة النقد.

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 9 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 مايو 2020م.

وأفادت إدارة البنك أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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