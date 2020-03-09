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#وظائف نسائية شاغرة بفروع مصرف الراجحي
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلن مصرف الراجحي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديات، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ وذلك للعمل بفروع المصرف في كل من الرياض، وصامطة.
وأبرزت إدارة المصرف، أن الوظائف المتاحة على مسمى:
. أخصائي العمليات التجارية- التسويات (الرياض).
. مدير فرع سيدات (صامطة).
وأوضحت إدارة المصرف، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 9 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 مارس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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