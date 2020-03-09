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#وظائف هندسية وفنية شاغرة في مصفاة ساسرف
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية “ساسرف”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة، لحمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية.
وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مهندس معدات دوارة.
. مفتش مراقبة وضمان الجودة- ورشة عمل.
. مشغل عمليات- الصيانة.
. مشغل عمليات ميداني- معدات.
. مشغل أول عمليات- معدات.
. مخطط معدات- الصيانة.
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الاثنين الموافق 9 مارس 2020م.
وأشارت الشركة إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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