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#وظائف شاغرة بشركة المراعي في 3 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة المراعي، المتخصصة في تصنيع المواد الغذائية والمشروبات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وحائل، والخرج.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. سكرتير أول (الرياض).
. منسق النقل- النقل والخدمات اللوجستية (حائل).
. مصمم جرافيك (الرياض).
. قائد فريق ورشة- النقل والخدمات اللوجستية (الخرج).
. محلل وظيفي (الرياض).
. مدير التسويق التجاري (الرياض).
. مدير أول الإنتاج (حائل).
. رئيس الاستدامة (الرياض).
. مدير المبيعات الإقليمي (الرياض).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 مارس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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