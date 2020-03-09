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2020-03-09 #وظائف إدارية للجنسين بالشركة السعودية الوطنية للنقل البحري بمسمى أخصائي إعداد التقارير والميزنة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الشركة السعودية الوطنية للنقل البحري Bahri عن توفر وظائف إدارية شاغرة في مدينة الرياض بمسمى – أخصائي إعداد التقارير والميزانية – وذلك حسب التفاصيل والشروط التالية: الوظائف الشاغرة :- – أخصائي إعداد التقارير والميزانية Advertisements شروط التقديم :- – درجة البكالوريوس في المحاسبة أو المالية. – خبرة 5-7 سنوات في المجال. – إجادة اللغة الإنجليزية. مهام الوظيفة :- – المساعدة في إعداد القوالب والمبادئ التوجيهية القياسية لإعداد الميزانية. – تسهيل عملية وضع الميزانية السنوية والتنسيق مع رؤساء الأقسام لإنجاز ميزانيات الإدارة في الوقت المناسب وبدقة. – تجميع تقديرات الميزانية السنوية المقدمة من الإدارات. – إعداد ميزانية بحري السنوية الموحدة بناءً على تقارير الإدارات المُعايرة والمراجعة. – المساعدة في إعداد تحليلات مصروفات الميزانية الدورية والمخصصة وتقارير الميزانية الأخرى حسب طلب الإدارة. – المساعدة في إعداد الميزانية السنوية لفرع البحري وتحديثها بالتنبؤات الفصلية. رابط التقديم :- – عبر موقع linkedin: اضغط هنا تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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