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2020-03-09 الخدمات الأرضية تعلن عن وظائف للرجال والنساء لحملة الثانوية العامة متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توفر وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة من الرجال والنساء في المدينة المنورة، مكة المكرمة وفق التفاصيل التالية: 1 – ممثلة خدمة عملاء -Female – Customer Services Agent – المدينة المنورة – للنساء Advertisements الثانوية العامة كحد أدنى

إجادة استخدام الحاسب

مهارات في التواصل واجتياز اختبار اللغة الإنجليزية

لا يشترط الخبرة

2 – ممثل السلامة والجودة والأمن – Safety, Quality & Security – Representative – مكة المكرمة – للرجال الثانوية العامة كحد أدنى

إجادة الحاسب الآلي

إجادة اللغة الإنجليزية

معرفة باستخدام برامج التصميم والشبكات الاجتماعية

لا يشترط الخبرة – للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنــا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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