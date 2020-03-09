قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج الفرز المبدئي لعدد من الرتب

2020-03-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت قوات الأمن الخاصة عن نتائج الفرز المبدئي للمتقدمين على رتبتي (جندي أول، جندي) على الوظائف المعلن عنها خلال الفترة من 29 / 06 / 1441 هـ إلى 03 / 07 / 1441 هـ.

ودعت قوات الأمن الخاصة جميع المعلن عن أسمائهم في الفرز المبدئي الالتزام بمواعيد استكمال مراحل القبول المحددة لهم مع ضرورة إحضار ملف بالمستندات التالية:

Advertisements

نسخة من الشهادة الدراسية المطلوبة للوظيفة مصدقة من الجهة الصادرة منها والدورات الحاصل عليها.

نسخة من الشهادة الدراسية لكل مرحلة من مراحل التعليم.

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة مع الأساس للمطابقة على أن تكون واضحة المعالم وفي حال فقدانها إحضار بلاغ من أبشر بذلك.

نسخة من (دفتر العائلة) لوالد المتقدم مع الأساس للمطابقة مع ضرورة وجود اسم الأم.

يجب إحضار برنت من الأحوال المدنية في حال عدم وجود اسم الأم في دفتر العائلة.

عدد (6) صور ملونة حديثة مقاس (4×6) مكشوف الرأس.

نسخة من نموذج طلب التقديم عبر الإنترنت.

– تعليمات لجنة القبول للكشف الطبي المبدئي والمقابلة الشخصية:

حلاقة شعر الرأس رقم 3.

الحضور بالزي الرياضي بدون جزمة رياضية لقياس الطول بشكل دقيق.

الحضور الساعة السادسة صباحاً في موعد الكشف الطبي المبدئي المحدد لكل مجموعة وذلك أمام البوابة الشرقية لمقر قوات الأمن الخاصة بطريق القصيم شمال مدينة الرياض.

يمنع منعاً باتاً الدخول لمقر قوات الأمن الخاصة بالجوالات الذكية المزودة بكاميرا تصوير.

علماً بأنه ستتم مطابقة المعلومات المسجلة من قبل المتقدم والتأكد من صحتها واستبعاد من يثبت عدم مطابقته للشروط العامة.

– كما تنوه لجنة القبول إلى أنه سيتم استبعاد أي متقدم لم يحضر كامل المستندات المطلوبة أو لم يلتزم بالتعليمات أعلاه.

– لمعرفة نتيجة القبول الفرز المبدئي من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا).

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر