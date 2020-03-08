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#وظائف شاغرة للجنسين بفروع شركة بوبا للتأمين
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين الصحي، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وصحية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وجدة، والخبر.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. أخصائي أول- المبيعات عبر الهاتف (للنساء/ الرياض).
. مدير- المبيعات عبر الهاتف (للنساء/ الرياض).
. أخصائي أول- الاستشارات والتحقيقات (جدة).
. أخصائي أول- إدارة علاقات الوسيط (جدة).
. مدير- عمليات الرعاية الطبية/ طبيب (جدة).
. أخصائي- تطوير التطبيقات (جدة).
. مسؤول- دعم المبيعات (للنساء/ الخبر).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 8 مايو 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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