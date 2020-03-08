وظائف شاغرة للمستخدمين في وزارة الدفاع

2020-03-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت وزارة الدفاع عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين السعوديين على وظائف لائحة المستخدمين بمسمى “مراسل”، على المرتبة (32)، للعمل في مقر الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية بالديوان العام وفروعه بمدينة الرياض، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الثانوية وفما دون.

– أن يكون المتقدم لدية رخصة قيادة سارية المفعول.

– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

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– أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

– ألا يكون مفصولًا من خدمة الدولة.

– أن يكون مستعدًّا للقيام بمهام الوظيفة.

– أن يكون المتقدم مسجلًا في نظام (ساعد) بوزارة الخدمة المدنية.

وأوضحت الوزارة أن على الراغبين بالتقديم على هذه الوظائف إرسال السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني: ([email protected])، مشيرة إلى أن آخر موعد للتقديم هو تاريخ 20/ 07/ 1441هـ.

ولمعرفة تفاصيل أكثر، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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