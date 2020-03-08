وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة سار

2020-03-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية “سار”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

. أخصائي فني- الصيانة: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة المدنية، أو أي تخصص هندسي ذي الصلة.

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. مدير إدارة المخاطر: درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، أو الإدارة، أو هندسة المخاطر، أو التأمين، أو إدارة المخاطر، أو الاقتصاد).

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة؛ يمكنك الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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