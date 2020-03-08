وظائف شاغرة للجنسين بشركة الخدمات الأرضية

2020-03-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين والسعوديات، من حمَلة شهادة الثانوية العامة ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من مكة المكرمة، والمدينة المنورة.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

. مسؤول خدمات السفر (مكة المكرمة): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الضيافة، السياحة، الأعمال التجارية)، أو المجالات ذات الصلة.

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. وكيل خدمات عملاء (للنساء/ المدينة المنورة): شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

. ممثل- السلامة والجودة والأمن (مكة المكرمة): شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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