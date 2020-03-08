وظائف في وزارة الصحة للرجال والنساء وهنا رابط التقديم

2020-03-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن فتح باب التقديم لوظائف الأطباء لفئات (طبيب استشاري، طبيب نائب، طبيب نائب أسنان) للسعوديين فقط من الجنسين في جميع التخصصات.

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كما دعت وزارة الصحة، عبر حسابها بموقع تويتر، الراغبين بالتقدم على الوظائف، التسجيل في منصة الوزارة للتوظيف عبر الرابط التالي: هنا

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