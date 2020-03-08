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#وظائف في وزارة الصحة للرجال والنساء وهنا رابط التقديم
للسعوديين فقط في جميع التخصصات
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن فتح باب التقديم لوظائف الأطباء لفئات (طبيب استشاري، طبيب نائب، طبيب نائب أسنان) للسعوديين فقط من الجنسين في جميع التخصصات.
كما دعت وزارة الصحة، عبر حسابها بموقع تويتر، الراغبين بالتقدم على الوظائف، التسجيل في منصة الوزارة للتوظيف عبر الرابط التالي: هنا
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