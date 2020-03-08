380 وظيفة شاغرة للجنسين في جامعة بيشة

2020-03-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة بيشة عن توفر أكثر من (380) وظيفة أكاديمية شاغرة للسعوديين والسعوديات، والمشغولة بمتعاقدين على مرتبة “أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد”، في عدة تخصصات، وذلك وفق الشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على شهادة الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها.

– الأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي.

– أن يكون التخصص العام في المراحل الدراسية الثلاث (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) متوافقًا، وتكون جميع الشهادات في المراحل الثلاث قد حصل عليها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة، وأن يكون المعدل في المراحل الثلاث لا يقل عن جيد جدًا للجامعات التي تمنح تقديرًا.

– أن يكون لدى المتقدم إنتاج علمي.

– ألا يتجاوز العمر (45) عامًا عند التقديم لوظيفة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك، و (50) عامًا لوظيفة أستاذ، والأفضلية لغير الملتحق بوظيفة حكومية.

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وبينت العمادة أن المستندات المطلوبة للتقديم هي:

. صورة من الهوية الوطنية.

. صورة مصدقة من الشهادات والسجل الأكاديمي (البكالوريوس- الماجستير- الدكتوراه)، وصور من المعادلات (في حال كان المؤهل من خارج المملكة).

. صورة من الخبرات الأكاديمية، والنشر العلمي.

. قرارات الترقية.

. سيرة ذاتية مختصرة.

وأوضحت العمادة أن التقديم متاح اعتبارًا من غد الاثنين الموافق 14 رجب 1441هـ ويستمر حتى يوم السبت الموافق 19 رجب 1441هـ، وذلك عبر بوابة التوظيف الإلكترونية بموقع الجامعة: (هنا)

ولمعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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