وظائف شاغرة للجنسين في الجامعة الإلكترونية

2020-03-08

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت عمادة الموارد البشرية بالجامعة السعودية الإلكترونية عن توفر وظائف شاغرة لأعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من السعوديين والسعوديات، للعمل في مختلف كليات وفروع الجامعة، وذلك وفقًا للشروط التالية:

– أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون حاصلًا على المؤهل العلمي المطلوب للدرجة من جامعة معتمدة.

– أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم (في حال كان المؤهل من الخارج).

– أن تكون الشهادة (انتظام أو تعليم مدمج) في جميع المراحل الدراسية.

– ألا يزيد عمر المتقدم لوظيفة محاضر عن 34 سنة وذلك وفقًا لنص لائحة الابتعاث.

– أن يكون التقدير العام جيد جدًا فما فوق في البكالوريوس والماجستير والدكتوراه (إن وجد).

– أن يكون تخصص المتقدم للوظيفة في الماجستير والدكتوراه امتدادًا لتخصصه في البكالوريوس، ويستثنى من شرط امتداد التخصص وظائف كلية العلوم الصحية، حيث يمكن قبول خريجي درجة البكالوريوس في أحد مجالات العلوم الصحية والمصنفة لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

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– أن يكون المتقدم على الوظائف الصحية مصنفًا من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

– يشترط للمتقدم على وظيفة عضو هيئة تدريس (أستاذ مساعد، أستاذ مشارك) إتقان اللغة الإنجليزية بحيث تكون الدراسة باللغة الإنجليزية، أو أن يكون حاصلًا على درجة لا تقل عن (6.0) في اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS) أو ما يعادلها من اختبار كفايات اللغة الإنجليزية (STEP)، وألّا يكون قد مضى عليها أكثر من سنتين، ويستثنى من شرط اللغة المتقدمون على (القانون، العلوم الإنسانية- لغة عربية).

– يفضل للمتقدم على وظيفة محاضر إجادته للغة الإنجليزية.

– أن يكون المتقدم لقسم العلوم الإنسانية (لغة عربية) حاصلًا على المؤهل في النحو والصرف.

– أن يجتاز المتقدم المقابلة الشخصية والاختبارات التي يجريها القسم العلمي.

– أن يجتاز المتقدم اختبار البلاك بورد المُعد من قبل الجامعة.

– لن يتم التعامل مع الطلبات غير المستوفية لشروط التقديم ولن يتم الرد عليها.

وأوضحت العمادة أن التقديم متاح ابتداءً من اليوم الأحد 13 رجب 1441هـ الموافق 8 مارس 2020م، وينتهي يوم الخميس 17 رجب 1441هـ الموافق 12 مارس 2020م عند الساعة 2:00 ظهرًا، وذلك من خلال موقع الجامعة الرسمي على الرابط التالي: (هنا)

وللاطلاع على التخصصات المتاحة ومعرفة تفاصيل أكثر، الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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