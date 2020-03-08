شكرا لقرائتكم وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة بجميع مناطق المملكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-08 وزارة الصحة تعلن عن وظائف شاغرة بجميع مناطق المملكة متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت وزارة الصحة عن توفر عدد من الوظائف الشاغرة للأطباء السعوديين والسعوديات، من حملة الدرجة الجامعية في عدة تخصصات، للعمل في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك وفق مسميات الوظائف التالية: – طبيب استشاري. Advertisements – طبيب نائب. – طبيب نائب أسنان. ودعت الوزارة لمن يرغب بالتقدم على تلك الوظائف التسجيل في منصة الوزارة للتوظيف عبر الرابط التالي: (هنا) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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