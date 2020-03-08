- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم شركة زهران للصيانة والتشغيل تعلن عن 389 وظيفة شاغرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
شركة زهران للصيانة والتشغيل تعلن عن 389 وظيفة شاغرة
للعمل في الرياض وجدة والأحساء
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت شركة زهران للصيانة والتشغيل عن توفر (389) وظيفة إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين فقط، للعمل في مشروع تشغيل وصيانة مرافق جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في كل من: الرياض، جدة، الأحساء، وفق التفاصيل التالية:
الشروط العامة:
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
المعرفة بمصطلحات اللغة الإنجليزية للتخصص.
أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادات المناسبة
خبرة في مجال التشغيل والصيانة
– للتقديم طريق إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني ( [email protected] ) مع ضرورة وضع رمز الوظيفة في خانة الموضوع في الإيميل، في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر شركة زهران للصيانة والتشغيل تعلن عن 389 وظيفة شاغرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.