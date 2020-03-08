شركة زهران للصيانة والتشغيل تعلن عن 389 وظيفة شاغرة

2020-03-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت شركة زهران للصيانة والتشغيل عن توفر (389) وظيفة إدارية وفنية وهندسية شاغرة للسعوديين فقط، للعمل في مشروع تشغيل وصيانة مرافق جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية التابعة للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني في كل من: الرياض، جدة، الأحساء، وفق التفاصيل التالية:

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الشروط العامة:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

المعرفة بمصطلحات اللغة الإنجليزية للتخصص.

أن يكون المتقدم حاصلاً على الشهادات المناسبة

خبرة في مجال التشغيل والصيانة

– للتقديم طريق إرسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني ( [email protected] ) مع ضرورة وضع رمز الوظيفة في خانة الموضوع في الإيميل، في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الإعلان.

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