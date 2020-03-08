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الشؤون الإسلامية تفتح باب التقديم على وظيفة داعية للرجال والنساء

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2020-03-08

الشؤون الإسلامية تفتح باب التقديم على وظيفة داعية للرجال والنساء

يشترط حفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم

متابعات الخليج 365 - الرياض

دعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الراغبين في التقديم على وظيفة داعية (رجالاً / ونساء) بمختلف مناطق المملكة، أن يتقدموا من خلال منصة التوظيف الإلكتروني عبر الرابط: (اضغط هنا) ، ابتداءً من الأحد 13 / 7 / 1441 هـ.

وأوضحت الوزارة أن الشروط الواجب توافرها للمتقدمين على وظيفة داعية هي:

– الحصول على شهادة بكالوريوس في العلوم الشرعية بما لا يقل عن تقدير جيد.

– أن تكون الشهادة الجامعية من إحدى الجامعات المعترف بها من قبل وزارة التعليم.

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– حفظ ستة أجزاء من القرآن الكريم.

– اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.

–  التفرغ التام للعمل.

– اجتياز الكشف الطبي.

– أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.

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