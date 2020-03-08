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2020-03-08 12 وظيفة لحملة الثانوية العامة عبر طاقات لدى شركه الخليج للتدريب والتعليم متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركه الخليج للتدريب والتعليم عن توفر (12 ) وظيفة شاغرة ( للرجال والنساء ) للعمل في ( مدينة الدمام ) من خلال (برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات) ، وفق التالي : مسمى الوظائف : ممثل خدمة العملاء Advertisements – الشروط : المؤهل العلمي المرحلة الثانوية أو ما يعادلها

لا يشترط توفر الخبرة

نوع الدوام : دوام كامل – الوصف الوظيفي : توفير معلومات حول المنتجات والخدمات المقدمة للعملاء، وحل المشكلات أو تصعيدها إلى المستويات الأعلى، واقتراح تدابير تصحيحية لاستباق استعلامات العملاء ومنع حدوث الشكاوى. – للتقدم من خلال الرابط التالي عبر بوابة العمل الوطنية طاقات ( اضغط هنـا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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