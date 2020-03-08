وظائف أكاديمية للرجال والنساء بـ جامعة جدة

2020-03-08

متابعات الخليج 365 - جدة

أعلنت جامعة جدة ممثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية عن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس سعوديين من حملة شهادة الدكتوراه في ظل خطتها لتوطين الوظائف الأكاديمية الشاغرة والمشغولة بغير السعوديين للعام الجامعي 1441-1442هـ بكليات الجامعة في المركز الرئيس وفرع الجامعة بخليص وفرع الجامعة بالكامل في عدد من التخصصات المختلفة للرجال والنساء، وفقاً للشروط الموضحة في الإعلان.

وتتيح الإدارة العامة للموارد البشرية التقديم عبر منصة الاستقطاب الموجودة على موقع الجامعة الالكتروني (recruitment.uj.edu.sa ).

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ويستمر استقبال الطلبات في الفترة من 13 إلى 19 رجب 1441 هـ الموافق 8-14 مارس 2020م. والله الموفق.

الشروط العامة:

1) الحصول على شهادة الدكتوراه من جامعة سعودية أو جامعة دولية معترف بها من وزارة التعليم.

2) الحصول على شهادة البكالوريوس في الطب والجراحة للمتقدمين على وظائف كلية الطب، مع تقديم شهادة اجتياز اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (SMLE).

3) أن لا يقل التقدير في مرحلة البكالوريوس عن (جيد) في تخصصات العلوم الطبيعية والهندسية والصحية والتقنية، وعن (جيد جدا) فيما عدا ذلك من تخصصات.

4) أن يكون نظام الدراسة للمراحل الثلاث (بكالوريوس-ماجستير-دكتوراه) عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي والتعليم الاعتيادي.

5) امتداد التخصص في تخصصات العلوم الطبيعية والهندسية والصحية والتقنية بكافة مراحل الدراسة (بكالوريوس-ماجستير-دكتوراه)، وامتداد التخصص فيما عدا ذلك من تخصصات في مرحلتي (الماجستير-الدكتوراه).

6) اجتياز المتطلبات والشروط الخاصة بالجامعة وأقسامها الأكاديمية بما فيها المقابلة الشخصية.

7) إذا كان المتقدم خريجاً من جامعة لغة الدراسة بها غير اللغة الإنجليزية ويرغب في التقديم على وظائف لأقسام أكاديمية تقدم برامجها باللغة الإنجليزية، فانه يجب عليه تقديم ما يثبت القدرة على التدريس باللغة الإنجليزية بحد أدنى 500 توفل أو 6 أيلتس.

8) أن لا يكون المتقدم على رأس وظيفة حكومية أثناء تقديم الطلب، ويستثنى من ذلك المتقدمون على تخصصات (القراءات- التفسير وعلوم القرآن الكريم-العقيدة-الفقه-الثقافة الإسلامية – اللغة العربية).

9) تقديم صورة من معادلة المؤهل لخريجي الجامعات غير السعودية من وزارة التعليم.

10) التقديم على وظيفة واحدة فقط (في حال التقديم على أكثر من وظيفة يلغى الطلب)، كما أنه لن يتم النظر في أي طلبات غير مكتملة أو غير مستوفية الشروط.

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