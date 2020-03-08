شكرا لقرائتكم شركة سدافكو تعلن عن توفر 4 وظائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-08 شركة سدافكو تعلن عن توفر 4 وظائف متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) عن توفر 4 وظائف شاغرة بمسمى (مسوق / مصفف أرفف) وفق التفاصيل التالية : – المواقع والمدن المتاحة للتوظيف / خميس مشيط – الرياض – الغرض من الوظيفة : Advertisements التأكد من ظهور المنتجات في المتجر الصحيح على الرف الصحيح في الوقت المناسب وبالكميات الصحيحة ، والعمل بشكل وثيق مع فريق المبيعات ، من أجل التنبؤ بدقة بالفرص وتخطيط مستويات المخزون ومراقبة الأداء، واتباع تسلسل خطة الرحلة المحدد مسبقًا وفقًا لمتطلبات العمل. – متطلبات الوظيفة وشروطها : • المستوى التعليمي: ثانوية / جامعة / دبلوم

• الخبرة: 2 – 5 سنوات

• رخصة قيادة سارية المفعول.

• الجنسية السعودية فقط.

• الجنس: ذكر – للتقديم من خلال الرابط التالي ( اضغط هنـا ). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركة سدافكو تعلن عن توفر 4 وظائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.