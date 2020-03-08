وظائف شاغرة : براتب 3500 جنية| وظائف خالية بمجموعة سمايلز جروب لجميع المؤهلات

تعلن مجموعة سمايلز جروب ” 75 شارع أبو بكر الصديق – سفير مصر الجديدة” عن حاجتها إلى شغل عشرات الوظائف الشاغرة في مختلف التخصصات ولجميع المؤهلات للعمل فورا بفروع الشركة بمصر الجديدة ومدينة الرحاب والتجمع والعبور، ونتابع الآن عرض تفاصيل الوظائف المطلوب كالتالي:- وظائف شركة سمايلز جروب مطلوب عدد 5 مهندس إنتاج، خبرة لا تقل عن سنة، ويشترط أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس هندسة وان لا يزيد السن عن 30 سنة. مطلوب عدد 3 مهندس صيانة – ميكاترونكس، بكالوريوس هندسة، ولا زيد السن عن 30 سنة. مطلوب عدد 2 فني تبريد وتكييف، مؤهل متوسط. مطلوب عدد 2 فني كهرباء كنترول، مؤهل متوسط. مطلو بعدد 5 عضو فريق، مؤهل متوسط، وان لا يزيد السن عن 2650 جنية. مطلوب عدد 20 عامل إنتاج، مؤهل لا يقل عن إعداديه، ولسن 35 سنة، براتب 3250 جنية. مطلوب عدد 5 عامل نظافة، لا يشترط مؤهل، براتب 3250 جنية. مطلوب عدد 2 سائق مهني، يجسد القراءة والكتابة، والسن لا يزيد عن 39 سنة، براتب 3500 جنية. وظائف آخري:- وتوفر الشركة تأمينات طبية واجتماعية و تأمين على الحياة، وذلك للعمل بمواقع الشركة بمصر الجديدة والرحاب والتجمع والعبور، ولمن يرغب يرجى الاتصال بالشركة على الأرقام التالية: 01274477619

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