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2020-03-07 #وظائف للمواطنين بشركة أثاث كبرى في الرياض متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت شركة كبرى في مجال بيع الأثاث بالرياض عن توفر وظائف شاغرة للمواطنين، وفقًا للشروط التالية: Advertisements 1- العمر يزيد عن 18 عامًا. 2- يفضل طلاب الجامعات. وأوضحت الشركة أن العمل خمسة أيام في الأسبوع “يومان راحة”، وأن الراتب 3000 ريال، على أن تقدم السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي: [email protected] تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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