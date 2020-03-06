وظائف صحية وإدارية شاغرة بمركز أرامكو الطبي

2020-03-06

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلن مركز جونز هوبكنز أرامكو للرعاية الصحية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المركز في محافظات المنطقة الشرقية.

وأبرز المركز، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. طبيب عام.

. أخصائي جراحة العظام.

. أخصائي معالج الأسنان.

. طبيب أمراض الأعصاب.

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. أخصائي تمريض أول.

. طبيب- علم الأمراض.

. أخصائي أول علم الأوبئة.

. فني تشخصي القلب والأوعية الدموية- معمل قسطرة القلب.

. مستشار قانوني أول.

وأوضح المركز، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعه الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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