وظائف شاغرة : برواتب تصل إلى 6000 ومزايا عديدة .. القوى العاملة توفر 2693 فرص عمل

وزارة القوى العاملة تقوم بدور كبير في توفير العديد من فرص العمل داخل وخارج مصر، لجميع مواطني الدولة ولا سيما الشباب، وذلك بإصدار نشرة دورية تعلن فيها عن الوظائف الشاغرة في الداخل والخارج، ضمن اطار الخطة القومية لحل أزمة البطالة، التي بدأت تتلاشى بشكل تدريجي بعد توفير الألاف من فرص العمل خلال السنوات الماضية .

توفير 2693 فرصة عمل داخل البلاد

أعلنت وزارة القوى العاملة برئاسة محمد سعفان، عن وجود 2693 فرصة عمل داخل جمهورية مصر العربية، بالقطاع الخاص، ضمن المجهودات التي تقوم بها الوزارة، للقضاء على البطالة بين الشباب، وترجمة للاهتمام الكبير لقيادات الدولة وعلى راسهم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يولي اهتمًاما كبيرًا لهذا الملف الهام للعديد من قطاعات المجتمع ولا سيما الشباب .

مصانع ومطاعم كبرى تطلب تخصصات عديدة

بعد أن تواصلت وزارة القوى العاملة مع العديد من المصانع والشركات والفنادق والمنتجعات السياحية والمطاعم الكبرى، نجحت الوزارة في توفير عدد 2693 فرصة عمل في مجالات مختلفة، منها ما يحتاج إلى خبرة ومهارات خاصة ومنها ما لا يشترط وجود خبرات أو مهارات معينة، وسوف نعرض مجموعة من صور الإعلانات التي نشرتها الإدارة العامة للتشغيل التابعة لوزارة القوى العاملة .

الوظائف المتوفرة عن طريق وزارة القوى العاملة .

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رابط التسجيل لراغبي السفر للخارج عن طريق الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة والهجرة

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