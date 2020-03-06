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#وظائف شاغرة بشركة التصنيع الوطنية في 4 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة التصنيع الوطنية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، والدمام، والجبيل، وينبع.
وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. أخصائي أمن تقنية المعلومات (الرياض).
. أخصائي ميكانيكي (الجبيل).
. مشرف- خدمة العملاء (الدمام).
. مشرف- عمليات الإنتاج (الجبيل).
. مهندس أول- مشتريات المشاريع (الجبيل).
. مشرف- البناء والتفتيش (الجبيل).
. منسق- خدمة العملاء والوثائق (الرياض).
. مهندس أول- مشاريع الموقع (الجبيل).
. فني- التحليلات (الجبيل).
. أخصائي أول- الموارد البشرية (ينبع).
وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 6 مارس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)
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