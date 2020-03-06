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2020-03-06 وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 4 مدن لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلنت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “BAE SYSTEMS”، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والهندسية والإدارية الشاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الرياض، وتبوك، والطائف، والظهران. وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . فني صيانة أنظمة الوقود (الرياض). . مهندس أول المنشورات الفنية والتعليمات- التايفون (الطائف). . مسؤول تجاري (الرياض). . نائب مدير الصيانة- التايفون (الطائف). . مشرف مناوب محاكاة- الهوك (تبوك). Advertisements . أخصائي تحليل بيانات الخدمة- التايفون (الطائف). . مهندس حلول التدريب (الرياض). . رئيس الهندسة- التدريب الفني (الظهران). . أخصائي تقني- أنظمة الدعم الأرضي (الطائف). . مدير سجل الطلبات (الظهران). وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 مارس 2020م. وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا) تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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