وظائف شاغرة : وظائف قناة السويس 2020

ننشر وظائف قناة السويس، اعلنت الهيئة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن وظائف خالية في القطاع الشمالي، لحملة الشهادات العليا، والشهادة الإعدادية، وذلك من خلال الإعلان الذي تم نشره اليوم ضمن وظائف جريدة الأهرام الجمعة الموافق 6 مارس 2020.

اعلان وظائف قناة السويس

تعلن عن حاجتها من خلال الإعلان رقم 1 لسنة 2020 لشغل الوظائف الموضحة بعد بنظام التعاقد وذلك على النحو التالي:

قائد قاطرة (ربان)

كبير ضباط/ ضابط ثان قاطرة.

كبير مهندسين قاطرة.

مهندس ثان قاطرة.

مهندس كهرباء قاطرة.

ريس بحري قاطرة.

ريس ميكانيكي قاطرة.

ميكانيكي بحري.

بحري.

كهربائي بحري.

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الشروط العامة للتقديم والقبول بالوظائف المطلوبة:

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أن يكون مصري الجنسية.

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية بدرجة قدوة حسنة أو أعفى منها.

ألا يزيد سن المتقدم على 45 عاما من تاريخ هذا الاعلان.

ترسل الطلبات على الرقم البريدي ص.ب 120 السويس قي موعد غايته أسبوعان من تاريخ نشر الإعلان على أن يوضح بالطلب اسم الوظيفة المتقدم اليها.

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