وظائف شاغرة : أعرف شروط الحصول على وظيفة فى وزارة التنمية المحلية وأخر موعد للتقديم

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها لعدد من التخصصات من الحاصلين على مؤهلات عليا، كما أعلنت وزارة التنمية المحلية الشروط الواجب توافرها في تلك الوظائف وأخر موعد للتقديم، وسوف نقدم خلال السطور التالية التخصصات التي تطلبها وظائف وزارة التنمية المحلية والشروط التي يجب توافر فيمن يريد الحصول على وظيفة من الوظائف المعلن عنها، وايضاً أخر موعد للتقديم والذي سيكون يوم الاحد المقبل الموافق 8 مارس 2020.

التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة التنمية المحلية:-

أخصائي تشغيل حاسب آلي ، مهندسين من تخصصات ميكانيكا ومدني وعمارة، أخصائيين تخطيط عمراني، باحثين قانونيين.

الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الوظائف الشاغرة:-