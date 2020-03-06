وظائف شاغرة : أعرف شروط الحصول على وظيفة فى وزارة التنمية المحلية وأخر موعد للتقديم

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها لعدد من التخصصات من الحاصلين على مؤهلات عليا، كما أعلنت وزارة التنمية المحلية الشروط الواجب توافرها في تلك الوظائف وأخر موعد للتقديم، وسوف نقدم خلال السطور التالية التخصصات التي تطلبها وظائف وزارة التنمية المحلية والشروط التي يجب توافر فيمن يريد الحصول على وظيفة من الوظائف المعلن عنها، وايضاً أخر موعد للتقديم والذي سيكون يوم الاحد المقبل الموافق 8 مارس 2020.
التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة التنمية المحلية:-
أخصائي تشغيل حاسب آلي ، مهندسين من تخصصات ميكانيكا ومدني وعمارة، أخصائيين تخطيط عمراني، باحثين قانونيين.
الشروط الواجب توافرها في المتقدمين للحصول على الوظائف الشاغرة:-
- لايسمح للمتقدم بالتقدم لأكثر من وظيفة معلن عنها.
- العمل يكون بنظام التعاقد لمدة عام ويجوز تجديدة لعام أخر فقط.
- السن لا يزيد عن 35 عام.
- ثبوت اللياقة الصحية للمقتدم وذلك بشهادة تصدر من المجلس الطبي.
- لايترتب على التعاقد أي التزامات من الوزارة بالتعيين أو التثبيت في وظائف دائمة.
- التقديم سيكون بشكل يدوي في مقر دبوان عام وزارة التنمية المحلية بالدور التاسع، مكتب الامانة الفنية للجنة التعاقد الوظيفي والكائنة في 4 شارع نادي الصيد بالدقي، الجيزة.
- أخر موعد للتقديم هو يوم الاحد المقبل الموافق 8 مارس 2020.
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