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غرفة الرياض تطرح 171 وظيفة للجنسين
لحمَلة شهادات الثانوية والدبلوم والبكالوريوس
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت غرفة الرياض، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر عدد (171) وظيفة شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى 6 شركات بالقطاع الأهلي في مدينة الرياض، وهي كالتالي:
– الدولية الموارد البشرية.
– مستشفى دله.
– شركة العيسائي للسيارات.
– شركة السبعان للمقاولات.
– شركة دكتور كيف القابضة.
– مؤسسة الزخرف العصري للتجارة.
وأبرزت الغرفة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. أخصائي كول سنتر.
. أخصائي سوشيال ميديا.
. أخصائي مبيعات هاتفية.
. أخصائي مشتريات عقارية.
. محضر قطع غيار.
. بائع قطع غيار.
. أخصائي علاقات حكومية.
. مسؤول حسابات مرضى.
. مشرف فرع.
. مدير فرع.
. مقدم خدمة.
. أخصائية كول سنتر.
. مسؤولة حسابات مرضى.
. أخصائية موارد بشرية.
. سكرتيرة.
. محاسبة.
. مساعدة إدارية.
. مساعدة تنفيذية.
وأوضحت الغرفة، أنّ مواعيد المقابلات ستعقد بدءًا من يوم الأحد الموافق 8 مارس 2020م؛ وتستمر لمدة 5 أيام.
وللتقديم والاطلاع على مقرات المقابلات الشخصية، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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