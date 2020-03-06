وظائف قيادية شاغرة بشركة الحاج حسين رضا

2020-03-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات المتعاقدة معها في كل من جدة، والجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

Advertisements

– مدير الدعم الفني (للسعوديين/ جدة): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم العالي في تخصص تقنية السيارات.

– مدير الخدمة (الجبيل): درجة البكالوريوس أو شهادة الدبلوم العالي في تخصص ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 مارس 2020م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 أبريل 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على

شارك الخبر