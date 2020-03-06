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#وظائف شاغرة بشركة سيمينس في 3 مدن
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت شركة سيمينس الألمانية الدولية “SIEMENS”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة وشهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومشاريعها بالمملكة في كل من الرياض، والدمام، والخبر.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:
. مدير تطوير الأعمال (الرياض).
. مسؤول المشتريات التجارية (الرياض).
. سائق لقسم المبيعات (الرياض).
. مدير مشروع- ورشة تصليح (الدمام).
. مدير الأعمال التجارية والإدارية (الخبر).
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مارس 2020م.
وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).
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