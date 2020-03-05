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2020-03-05 #وظائف إدارية وهندسية شاغرة بالبنك الإسلامي للتنمية متابعات الخليج 365- خالد الأحمد أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر البنك الرئيسي في محافظة جدة. وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية: . مدير- التسويق والاتصالات. . أخصائي المحتوى. . أخصائي الأحداث. . مدير الاتصالات- الخارجية. Advertisements . أخصائي حلول العمليات- تقنية المعلومات. . قائد المنتجات- التطبيقات الأساسية. . قائد أعمال الابتكار الرقمي. . أخصائي أول هندسة وتصميم الحلول. . مسؤول- تقنية المعلومات والمخاطر والتأمين. . أخصائي محلل الأعمال- وظيفي. . أخصائي أول هندسة المشاريع. وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 أبريل 2020م، مشيرةً إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا). تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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