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#وظائف هندسية وفنية شاغرة بفروع مجموعة الراشد
متابعات الخليج 365- خالد الأحمد
أعلنت مجموعة شركات راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية شاغرة للرجال، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة لها في كل من الرياض، وجدة.
وأبرزت الشركة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:
– مشرف/ مدير محطة (جدة).
– فني الخدمة الكهربائية (الرياض).
– مشغل مولدات الديزل (الرياض).
– فني الكهرباء وأجهزة القياس (الرياض).
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 5 مارس 2020م، والتقديم مستمر حتى تاريخ 5 يونيو 2020م.
وبيّنت الشركة أنّه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى زيارة الموقع من: (هنا).
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