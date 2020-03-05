وظائف شاغرة : الاوقاف تعلن عن وظائف شاغرة … ننشر المؤهلات المطلوبة وكيفية التقديم

تعلن وزارة الاوقاف عن توافر عدد من الوظائف الشاغرة لديها وذلك للعمل لديها بنظام الأجر مقابل العمل، وذلك في ضوء سعي وزارة الأوقاف إلى تطوير ورفع كفاءة العمل لديها فى مختلف القطاعات، حيث تقوم وزارة الاوقاف بالمساهمة في عدد من المشروعات التي تهم المواطن المصري في مختلف أنحاء الجمهورية، حيث تقوم بإنشاء مشروعات سكنية.

المؤهلات المطلوبة :-

تطلب وزارة الأوقاف عدد من التخصصات لسد العجز في الوظائف الشاغرة لديها بنظام الأجر مقابل العمل على ألا يترتب على ذلك المطالبة بالتعيين أو التثبيت في الوظائف المختلفة والمؤهلات المطلوبة هي:-

التخصص الأعداد المطلوبة مهندس مدني 50 مهندس عمارة 50 مهندس كهرباء 15 مهندس مكيانيكا 5 مهندس اتصالات 100 أخصائي نظم معلومات 100 بكالوريوس تجارة 200 فنيين كهرباء 5 فنيين ميكانيكا 5 سائق 50 بشرط أن يكون حاصل على رخصة مهنية درجة ثالثة على الأقل

الشروط المطلوب توافرها في المتقدمين:-

أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالي بالنسبة لوظائف المهندسين وحتى بكالوريوس تجارة.

باقي الوظائف مؤهل متوسط وهي الوظائف الفنية.

أن يقبل العمل بأي جهة تراها وزارة الأوقاف لمصلحة العمل.

أن يكون المتقدم قد أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها.

لايزيد سن المتقدم عن 40 عام عند الاعلان.

العمل بنظام الأجر مقابل العمل لا يزيد عن 11 شهر في العام المالي الواحد.

لا يترتب على العمل طلب التثبيت أو التعيين أو تقنين الأوضاع أو تحويله لعقد دائم.

الأوراق المطلوبة وكيفية التقديم:-

المؤهل الدراسي، شهادة القيد في نقابة المهندسين بالنسبة للوظائف الهندسية، شهادة الميلاد (رقم قومي) ، صورة من بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية ، الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور، رخصة قيادة مهنية سارية ويتم رفع الأوراق على الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف بالضغط هنا

أخر موعد للتقديم:-

أخر موعد للتقديم في الوظائف الشاغرة هو عشرة أيام من تاريخ الاعلان.