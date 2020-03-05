وظائف هندسية وإدارية شاغرة في شركة صدارة

2020-03-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حمَلة درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

وأبرزت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مهندس ثاني إنتاج (عدد 3 وظائف): درجة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة الميكانيكية، أو الهندسة الكهربائية)، أو أي مجال هندسي ذي الصلة.

– مدير تحول المواد الكيميائية: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية، أو المجالات ذات الصلة.

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– مدير دعم عمليات التحول: درجة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– أخصائي فني العمليات التحليلية: درجة البكالوريوس في تخصص الكيمياء التحليلية.

– أخصائي قواعد البيانات: درجة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، أو نظم المعلومات الإدارية، أو الهندسة)، أو أي مجال ذي الصلة.

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 مارس 2020م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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