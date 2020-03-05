وظائف شاغرة للجنسين بجامعة الملك سعود الصحية

2020-03-05

متابعات الخليج 365- خالد الأحمد

أعلنت جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وفنية وتعليمية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الجامعة الرئيسي في مدينة الرياض.

وبيّنت الجامعة أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق الندوات والمؤتمرات (للرجال).

– منسق أول الدورات المتقدمة لإنقاذ مصابي الحوادث (للرجال).

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– منقذ/ مراقب حمام سباحة (للرجال).

– معلم مركز الرعاية النهارية (للنساء).

– منقذ/ مراقب حمام سباحة (للنساء).

– مساعد مكتب (للنساء).

وأوضحت الجامعة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 10 رجب 1441هـ؛ والتقديم مستمر حتى يوم الخميس الموافق 24 رجب 1441هـ.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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